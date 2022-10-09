Росіяни на Сумщині безпілотником обстріляли сільський магазин: загинула одна людина

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що російські окупанти у неділю, 9 жовтня, безпілотником атакували сільський магазин у Сумській області: на місці трагедії загинула одна людина.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

"Одна людина загинула. Безпілотник приніс смерть просто біля магазину в Миронівській ОТГ. Терористи, нелюди та вбивці – так про росіян мають знати у всьому світі!", - наголосив Кирило Тимошенко.

Обстріли Сумської області

Російські окупанти від перших днів війни постійно обстрілюють прикордонні населені пункти Сумської області. Росіяни знищують майно українців, вбивають свійських тварин та людей.

Станом на ранок 9 жовтня росіяни масовано обстріляли Сумську область із РСЗО, САУ та мінометів. Під обстріли потрапило кілька прикордонних з Росією громад. Через ранкові обстріли постраждалих не зафіксовано.

8 жовтня росіяни обстріляли села у Сумській області. Один чоловік через ворожу атаку отримав травми.

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