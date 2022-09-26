Росіяни на тимчасово окупованих територіях посилюють терор місцевого населення - Генштаб

Російські окупанти продовжують проводити фейкові "референдуми".
Також росіяни на тимчасово окупованих територіях тероризують місцевих жителів.
Про це 26 вересня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
"Окупанти продовжують проведення так званих "референдумів" на тимчасово зайнятих і окупованих територіях України. Ворог посилює фільтраційні та контрдиверсійні заходи. Значна увага приділяється перевірці особистих мобільних телефонів місцевих жителів на предмет співпраці з Силами оборони України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Путін особисто не дозволив своїм військам відступити з Херсона і зіпсував стосунки з командирами.
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