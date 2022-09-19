Росіяни на тлі успіхів ЗСУ готуються оборонятися на півдні: Гуменюк розповіла деталі

ЗСУ просуваються і їхні успіхи досить істотні, що не можна сказати про армію РФ.
У зв'язку зі швидким просуванням ЗСУ російські війська намагаються облаштувати нові рубежі оборони на південному фронті.
Про це розповіла спікерка командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
Вона зауважила, що просування українських військ дуже добре видно на мапі і воно досить переконливе.
"Вони (російські війська - ред.) намагаються облаштувати черговий ешелон оборони. Черговий рубіж. Оскільки ці, які вони використовували і готували заздалегідь, зруйновані. ЗСУ просуваються. Ви бачите на карті, просування військ є, і наше поглиблення переконливе. І це означає, що рубежі оборони впадуть, і їм потрібні будуть нові", - сказала Гуменюк.
Нагадаємо, військовий експерт назвав напрямок, де ЗСУ можуть прорвати оборону окупантів.
Як повідомлялося, окупанти намагаються мобілізувати чоловіків та обіцяють "туристичні подорожі" пенсіонерам.
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