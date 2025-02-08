Росіяни почали використовувати нову тактику для переміщення техніки: що саме вони вигадали

На тимчасово окупованих територіях України окупанти використовують відключення енергії та зв'язку для перенесення техніки ближче до Дніпра.

Про це розповіла головна редакторка херсонського видання Кавун.City Євгенія Вірлич, пише Еспресо.

"На лівому березі Дніпра тривають дуже активні бойові дії. Військові повідомляють, що росіяни не покидають надій штурмувати правий берег Дніпра. Жителі Херсона це чують. Чують це також жителі всіх населених пунктів, які розташовані вздовж лінії Дніпра", - повідомила вона.

За її словами, росіяни регулярно намагаються переміщати техніку та інші ресурси з окупованого Криму до узбережжя Дніпра.

"Дуже часто на тимчасово окупованих територіях лівобережжя Дніпра росіяни вимикають електроенергію і звʼязок. Зокрема, в Каховці, Новій Каховці, Залізному Порті, Скадовську, а Голій Пристані та Олешках роблять вони це давно. У цих випадках окупанти дуже активно тягнуть техніку до лінії Дніпра. Скоріше за все з окупованого Криму. Ці відключення часто бувають не тільки через це, а й через їхню бездіяльність. Оскільки, часто вони дуже довго не ремонтують лінії електропередач. Втім, одна із головних причин - стягування техніки та засобів ближче до Дніпра", - розповіла журналістка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки бронетехніки залишилося у росіян.

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