Росіяни на ТОТ женуть мігрантів з Центральної Азії до своєї армії: деталі

Новоспечених бійців росіяни відправляють на полігони вздовж лінії бойового зіткнення, а після – "у м’ясні штурми".

На окупованих територіях півдня України росіяни тиснуть на мігрантів з Центральної Азії, щоби ті укладали контракти з армією РФ.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

Від початку повномасштабної війни росіяни завозили на окуповані території мігрантів як дешеву робочу силу для відновлення знищених загарбниками будинків. Однак зараз через кризу будівельна галузь у Росії зупиняється, а на мігрантів тиснуть, аби ті вступали до війська.

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Так, мігрантів викликають на допити, де пропонують укласти військовий контракт та обіцяють службу у другій лінії. Але насправді після цього новоспечених бійців відправляють на полігони, розташовані вздовж лінії бойового зіткнення, а після – "у м’ясні штурми".

"Центр національного спротиву закликає повідомляти про всіх дотичних до такого рекрутингу, а також місце скупчення російських військових, аби контракти окупантів завершились швидше", – зазначили в ЦНС.

Нагадаємо, у вересні в російському Красноярську були затримані 520 мігрантів з Центральної Азії. Тим, хто отримав громадянство РФ, вручили повістки.

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