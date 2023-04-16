Росіяни на Великдень обстріляли храм у Нікополі, є поранені: подробиці та фото

Прокуратура за фактом обстрілу відкрила провадження.
Росіяни у неділю, 16 квітня, обстріляли церкву в Нікополі Дніпропетровської області. Там на подвір'ї поранило 2 людей.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Росіяни на Великдень обстріляли житлові будинки та храм у Нікополі.
"Пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі та храм. Поранено двох громадян, які перебували на території храму. За попередніми даними, вогонь по цивільним об’єктам вівся зі ствольної артилерії", - йдеться у повідомленні.
Прокуратура відкрила провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що в Нікополі постраждали чоловік та жінка.
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