Росіяни на Великдень обстріляли Кременчук: стало відомо, хто загинув внаслідок атаки і в якому стані поранені

Росіяни на Великдень обстріляли Кременчук: стало відомо, хто загинув внаслідок атаки і в якому стані поранені

По інфраструктурі Кременчука та району окупанти 24 квітня завдали 9 ракетних ударів, у результаті сталися пожежі, загинули і постраждали люди.

Загалом внаслідок ракетного обстрілу Кременчука Полтавської області, який зазнав цинічної атаки росіян на Великдень, одна людина загинула і 7 людей отримали травми різного ступеню.

Про це зранку 25 квітня на брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, загиблим є працівник місцевої ТЕЦ. Ще п'ятеро людей, які отримали поранення, теж є працівниками ТЕЦ. Про ще двох він не уточнив.

"Всі поранені госпіталізовані до лікарень міста і їм надається належна медична допомога", - розповів Лєднік.

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації також заявив, що за наявними даними, в житловий сектор Кременчука, на щастя, жодна з ракет не влучила. Екологічна ситуація в місті, з його слів, відповідає нормі й жодних випадків щодо пошкодження об’єктів інфраструктури, які містять аміак, не встановлено.

Своєю чергою, начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін уточнив, що пожежа на Кременчуцькому НПЗ, яка сталася через ворожий обстріл ракетами, вже ліквідована.

"Пожежа на Кременчуцькому НПЗ ліквідована сьогодні, близько 10 години ранку", - написав він.

Нагадаємо, опалювальний сезон у Кременчуці через ракетні обстріли росіян опинився під загрозою.

Як повідомлялося, увечері 24 квітня Росія вдарила ракетами по об'єктах інфраструктури Кременчука Полтавської області.

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