Росіяни на Великдень обстріляли Запорізьку область: перші подробиці

Росіяни вночі 16 квітня обстріляли Запорізьку область. На щастя, обійшлось без жертв.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Вибухи у Запорізькій області пролунали ввечері, 16 квітня після оголошення повітряної тривоги. Відомо, що окупанти атакували дачні будинки. Наразі відомо, що обійшлось без жертв.

"Ввечері ворог підступно атакував дачні будинки. Вибиті шибки, потрощені фасади, автівки, але головне - без постраждалих. Наразі всі профільні служби працюють на місці прильоту: ліквідовують наслідки атаки та фіксують черговий воєнний злочин", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Запоріжжі на Великдень 16 квітня під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів.

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