Росіяни на Водохреще протягом години обстрілювали будинки на Харківщині: деталі атаки (фото)

Окупанти гатили з артилерії по будинках людей.

Російські війська зранку 19 січня, на Водохреще, протягом години з артилерії били по селу Тимофіївка Богодухівського району Харківської області.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У результаті обстрілу зафіксовано близько 20 ударів. Окупанти пошкодили чотири приватні будинки та господарські споруди.

"Ворог продовжує обстрілювати мирне населення Харківщини. Сьогодні близько 8:30 ранку окупанти протягом години завдавали ударів з артилерії по селі Тимофіївка Богодухівського району. Зафіксовано близько 20 ударів", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Росіяни пошкодили цивільні будинки. / Фото: Олег Синєгубов

Війська РФ розбомбили цивільні споруди / Фото: Олег Синєгубов

До слова, напередодні Щедрого вечора окупанти також вдарили по будинках на Харківщині. Обстріляли росіяни смт Дворічну. У результаті атаки військ РФ загинули і постраждали люди.

Нагадаємо, окупанти за 16 січня обстріляли Куп'янський, Чугуївський та Харківський район області. Двоє людей було поранено.