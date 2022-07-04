Росіяни на Запоріжжі обстріляли житлові будинки, багатоповерхівки та автозаправку (фото)

В Оріхові на Запоріжжі російські окупанти під час обстрілу завдали масове руйнування цивільної інфраструктури.
Мешканці Оріхова та прилеглих селищ повідомили про пошкодження у приватних будинках, багатоповерхівках та інших місцевих об’єктах.
Про це повідомили в Національній поліції України.
Як стало відомо, в результаті артилерійського обстрілу в багатьох домівках повилітали склопакети та шибки, вибиті двері, пошкоджено шиферне покриття на дахах.
“Про такі ж пошкодження повідомили й мешканці сіл Преображенка та Новоданилівка. Значних деформацій зазнали фасади будинків – як із зовнішньої сторони, так і в самих житлових приміщеннях. Також зруйновано дворову територію разом із припаркованими на ній автомобілями. Зазнали ушкоджень й квартири мешканців Оріхова”, - розповіли в Нацполіції України.
Зокрема в Оріхові ударною хвилею повибивало вікна та потрощило балкони. В деякі квартири потрапили бойові снаряди, через що в них вигоріло все майно, меблі та техніка. Під час обстрілу була зруйнована також автозаправка.
“На її території пошкоджено автомобільну стоянку, приміщення офісу, а також ємність для бензину, паливну колонку. За фактом воєнного злочину поліцейські передали зібрані матеріали до УСБУ в Запорізькій області для відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (“Порушення законів та звичаїв війни”) КК України”, - додали в Нацполіції.
Нагадаємо, що окупанти знову обстріляли Сумщину з мінометів.
Читайте також:
- Синоптикиня розповіла, коли у більшості регіонів України послабне спека
- Скільки в Чорному морі перебуває російських ракетних кораблів: у ЗСУ розповіли
- Зміна маршрутів потягів "Укрзалізниці": пасажирів підвозять автобусами і електричками