Росіяни на Запоріжжі обстріляли житлові будинки, багатоповерхівки та автозаправку (фото)

В Оріхові на Запоріжжі російські окупанти під час обстрілу завдали масове руйнування цивільної інфраструктури.

Мешканці Оріхова та прилеглих селищ повідомили про пошкодження у приватних будинках, багатоповерхівках та інших місцевих об’єктах.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Також читайте Потрапив під ворожий обстріл: рятувальники евакуювали пацієнтів психоневрологічного диспансеру на Сумщині

Як стало відомо, в результаті артилерійського обстрілу в багатьох домівках повилітали склопакети та шибки, вибиті двері, пошкоджено шиферне покриття на дахах.

“Про такі ж пошкодження повідомили й мешканці сіл Преображенка та Новоданилівка. Значних деформацій зазнали фасади будинків – як із зовнішньої сторони, так і в самих житлових приміщеннях. Також зруйновано дворову територію разом із припаркованими на ній автомобілями. Зазнали ушкоджень й квартири мешканців Оріхова”, - розповіли в Нацполіції України.

Зокрема в Оріхові ударною хвилею повибивало вікна та потрощило балкони. В деякі квартири потрапили бойові снаряди, через що в них вигоріло все майно, меблі та техніка. Під час обстрілу була зруйнована також автозаправка.

Фото: Національна поліція України

“На її території пошкоджено автомобільну стоянку, приміщення офісу, а також ємність для бензину, паливну колонку. За фактом воєнного злочину поліцейські передали зібрані матеріали до УСБУ в Запорізькій області для відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (“Порушення законів та звичаїв війни”) КК України”, - додали в Нацполіції.

Нагадаємо, що окупанти знову обстріляли Сумщину з мінометів.

Читайте також: