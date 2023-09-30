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"Росіяни набирають новий ударний кулак, але ЗСУ не спинити": DeepState про ситуацію на лінії фронту

"Росіяни набирають новий ударний кулак, але ЗСУ не спинити": DeepState про ситуацію на лінії фронту

Фото: Associated Press

Ворог намагається перехопити ініціативу.

Під час контрнаступу ЗСУ досягли значних успіхів на різних ділянках фронту. Окупанти намагалися просунутися, однак зазнають втрат.

Співзасновник DeepState Роман Погорілий окреслив ситуацію на лінії фронту й зазначив, що ворог намагається перехопити ініціативу, однак ЗСУ не зупинити, пише "Еспресо".

"На Лимано-Куп'янському напрямку посилилися обстріли. Наразі росіяни набирають новий ударний кулак, обираючи точку наступу. Окупанти обстрілюють села й наших військових. Було помічено, що ворог перекидає війська з інших напрямків", - зауважив Погорілий.

З його слів, на Бахмутському напрямку особливих змін немає.

"Сіра зона - це залізничне покриття в районі Кліщіївки, там тривають найосновніші бої. Ця ділянка перебуває під обстрілами. Росіяни намагаються відновити свої втрачені позиції, ЗСУ їх знищують. Ворог підтягує нові резерви. За Кліщіївкою й Андріївкою розташовано висоти, що ускладнює роботу Силам оборони", - пояснив Погорілий.

Співзасновник DeepState також додав, що на Таврійському напрямку окупанти намагаються зупинити наступ ЗСУ.

"У районах Новопрокопівки й Вербового тривають важкі бої. Окупанти намагаються зупинити наступ ЗСУ, використовуючи локальні контрштурми. Росіяни намагаються відбити втрачені позиції, але ЗСУ не зупинити. В районі Приютного противник активізувався, посилилися артилерійські обстріли, але суттєвих змін немає. Росіяни постійно стягують резерви, намагаючись перехопити ініціативу, але у них нічого не виходить", - підкреслив Погорілий.

Нагадаємо, аналітики повідомили, що ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямку в районі Кліщіївки. Більше про це читайте у новині.

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