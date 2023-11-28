Росіяни наближаються до Авдіївського коксохіму — британська розвідка

Останніми днями російські війська здійснили нові невеликі просування в рамках спроби оточити Авдіївку на Донбасі. Однак це їм вдається з величезними втратами.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Британії.

Зазначається, що від початку жовтня 2023 року російські війська просунули лінію фронту на цій ділянці до 2 км.

"Попри скромні успіхи, це просування, ймовірно, є одним з найбільших російських досягнень з весни 2023 року. Воно коштувало залученим підрозділам тисяч жертв", - повідомляє розвідка Британії.

"Нині ця операція поступово наближає російські війська до Авдіївського коксохімічного заводу, де українські сили утримують одну з основних оборонних позицій", - йдеться у звіті британської розвідки.

Хоча Авдіївка стала важливою ділянкою на українській лінії фронту, Україна досі контролює коридор шириною приблизно 7 км, через який продовжує забезпечувати місто.

Нагадаємо, російські війська продовжують свою третю спробу захопити Авдіївку на Донеччині і під містом тривають запеклі бої. Однак окупанти наразі не дійшли ні до коксохімічного заводу, ні до промзони. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ситуацію навколо Авдіївки, та про третю спробу ворога захопити місто.

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