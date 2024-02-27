Росіяни наближаються до Часового Яру: що кажуть ЗСУ про лінію оборони

У ЗСУ запевняють, що укріплення не дадуть змоги ворогу здійснити "легку прогулянку".

Російські окупанти наблизилися до Часового Яру Донецької області, проте там Сили оборони будують інженерні укріплення, які не дозволять ворогу здійснити "легку прогулянку".

Про це заявив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"Біля Часового Яру проводилися і проводяться інженерні роботи, ворог уже досить близько до цього населеного пункту. Однак ці інженерні укріплення, які там є, вони не дозволять ворогу просто так здійснити "легку прогулянку", – сказав він.

Євлаш запевнив, що ЗСУ будуть бити ворога "з усіх напрямків, з усього наявного озброєння, амуніції".

Начальник пресслужби додав, що окупанти намагаються атакувати українські позицій поблизу Часового Яру "як у лоб, так і по флангах". Зокрема противник використовує штурмові загони в районі населених пунктів Іванівське та Богданівка.

В останній атаці на Бахмутському напрямку підрозділи "Ахмат" навіть використовували баггі (легкі автомобілі високої прохідності з відкритими колесами), щоб штурмувати українські позиції.

Куп'янський напрямок

За словами Євлаша, на Куп’янському напрямку "досить потужні фортифікації почали зводити ще з осені".

"Зараз продовжується зведення фортифікаційних споруд на цьому напрямку: там є і бетонні споруди, які є довготривалими оборонними точками. Крім того, постійно риються десятки ВОПів, які вже облаштовані на цьому напрямку. Впроваджуються мінні поля на найбільш загрозливих ділянках", – запевнив він.

Нагадаємо, що Сили оборони відійшли з села Ласточкине поблизу Авдіївки.

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