"Росіяни наче сказилися": голова Сумської ОВА повідомив про чергові обстріли прикордонних громад

Російські окупанти знову ведуть вогонь по прикордонних населених пунктах Сумської області.

Ворог обстрілює Україну з території РФ.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"6 червня після 9 ранку з території Росії ворог відкрив вогонь з мінометів, близько 4 ударів по Великописарівській громаді. Після 14 години росіяни наче сказилися: зі своєї сторони відкрили вогонь з мінометів по території Шалигінської громади. Близько 30 прильотів. Продовжився мінометний вогонь по території Великописарівської громади, 10 прильотів. А перед тим ворожий БПЛА скинув саморобний вибуховий пристрій", - повідомив він.

Очільник області також зазначив, що окрім обстрілу України, росіяни продовжують бити і по своїй території.

"Є і гарні новини з ворожої сторони: росіяни продовжують бити самі по своїм територіям. Обстріляли н.п. Тьоткіно, постраждали, за їх словами, будинки, залізниця, завод", - додав Живицький.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 103-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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