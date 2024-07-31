Росіяни націлилися на ще одне стратегічно важливе місто на Донбасі: чим це загрожує ЗСУ

Росіяни далі тиснуть на українські позиції на Донбасі і наразі можуть просуватися до ключового міста на сході країни.

Про це пише CNN.

Журналісти зазначають, що йдеться про місто Покровськ, втрата якого може поставити під загрозу всю стратегічну лінію постачання Сил оборони.

ЗС РФ місяцями працювали над цим питанням і розтягували українських військових по всій лінії фронту, намагаючись захопити якомога більше земель ще до того, як почнуться поставки західного озброєння і посилення мобілізації дасть ефект.

Спочатку досягнення противника могли бути поступові, після чого російські окупанти нібито стрімко почали рух до Покровська Донецької області.

"Це стурбувало як Україну, так і західних союзників", - пише видання.

У CNN підсумували, що якщо плани ЗС РФ щодо захоплення Покровська будуть реалізовані, тоді на Україну можуть чекати наслідки. Наразі окупанти змушують Сили оборони витрачати всі зусилля на оборонну операцію, а не підготовку до контрнаступу.

Напередодні в американському Інституті вивчення війни (ISW) писали, що ЗС РФ перебували всього за 20 км від Покровська і продовжують здійснювати інтенсивні дії для захоплення міста.

Раніше видання The Telegraph писало, що російський генерал Валерій Герасимов почав наступ на Харків, Куп'янськ та Покровськ у звичній манері, яка передбачала великі втрати живої сили ЗС РФ. Однак бойові дії під Харковом почали завчасно і це стало сюрпризом для росіян, яких без підготовки кинули проти українців.

Російські війська під час весняного наступу мали атакувати Харків — це був основний напрямок удару. Допоміжні — на Куп'янськ, звідки російські війська рушили б на захід і допомогли атакам на північ від обласного центру. Крім того, продовжувався тиск на Часів Яр та Покровськ. Одну частину завдання, яке поставив Герасимов, ЗС РФ виконали: ЗСУ дійсно відвели деякі бригади з Донбасу. Однак "буферну" зону не створили, натомість росіянам довелось перекидати резерви зі сходу, щоб втримати захоплені позиції.

ЗСУ розгромили величезну колону армії РФ на Покровському напрямку

Читайте також: