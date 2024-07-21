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Росіяни націлилися на захоплення двох стратегічних міст: військовий експерт назвав їх

Росіяни націлилися на захоплення двох стратегічних міст: військовий експерт назвав їх

ЗСУ мужньо тримають оборону / Фото: Associated Press

загарбники намагаються розширити свої плацдарми.

Російські війська здійснюють активні наступальні операції на Покровському напрямку, однак потенційної загрози початку бойових дій на Дніпропетровщині немає. 

Про це в інтерв'ю "Главред" повідомив військовий експерт Павло Нарожний.

"Наразі до Дніпропетровської області росіянам доволі далеко. Думаю, що вони не будуть настільки вглиблятися в оборону ЗСУ. Поки що їхня задача – захоплення Сіверська і Торецька.У Торецьку в нас доволі серйозні укріплення. Місто тримається від 2014 року. Але Торецьк вже опинився в обставинах, схожих на ситуацію з Авдіївкою. Один фланг Торецька вже під загрозою. Стосовно Сіверська ситуація аналогічна", - сказав він.

Нагадаємо, російські війська захопили село Прогрес в Донецькій області. За останні дві доби ворогу вдалося швидко переламати перебіг битви за село. Подальше просування ворога має одразу дві цілі. Одна з них – наблизитися до траси Покровськ-Костянтинівка або перерізати її.

Росіяни гинуть пачками, але штурм не припиняють! Репортаж ТСН з Торецька

Росіяни гинуть пачками, але штурм не припиняють! Репортаж ТСН з Торецька

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