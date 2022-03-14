Росіяни наказали вбивати родичів: СБУ затримала зрадника України, який у 2014 році перейшов на сторону РФ

Росіяни наказали вбивати родичів: СБУ затримала зрадника України, який у 2014 році перейшов на сторону РФ

Колаборант вирішив здатись у полон та не вбивати своїх родичів в Україні.

СБУ затримала зрадника України, який в 2014 році перейшов на сторону окупантів. Він – кадровий офіцер російських збройних сил, уродженець Дніпропетровщини.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

"Військову спеціальність здобув у Полтавському воєнному інституті зв’язку. Через 8 років після зради рашисти влаштували йому тест на вірність: "вбий свого родича". Але він його не склав. В останню мить чоловік згадав, що у нього "…в Миколаєві – рідний племінник, у Харкові – рідні тітка та дядько, три брати та сестра". Ось і здався в полон. Тепер шкодує за тим, що загарбники зробили з Харковом.

Колаборант розуміє – виправдання йому не буде: "Мені болить, що і тут я зрадник, і там. Я всюди зрадник".

"Що ж, це був його свідомий вибір. Принаймні, він зберіг своє життя", - йдеться у повідомленні.

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