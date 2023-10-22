Росіяни накопичують ракетний арсенал: у ГУР відповіли, чи будуть удари у відповідь

Окупанти не змінили тактику по всій лінії фронту.
Цієї зими ми можемо спостерігати певну паузу фактично із масовими ракетними обстрілами.
Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв'ю Єгору Чечеринді на Еспресо.
За його словами, ворог накопичує ракетний арсенал, тому цілком можливі терористичні ракетні удари російських нацистів по енергетичній інфраструктурі в період холодів.
"Це не секретна інформація - це означає, що Україна також готується, і самостійно, і за допомогою наших партнерів. Ці питання пропрацьовуються та обговорюються", - зазначив він.
У ГУР кажуть, що окупанти не змінили тактику по всій лінії фронту, ні власне свої якісь цілі та пріоритети.
"Ми маємо справу з ворогом, який регулярно атакує цивільну інфраструктуру і, власне, попри якісь казки та маячню про демілітаризацію і так далі, атаки росіян відбуваються насамперед по цивільній інфраструктурі і втрати насамперед серед цивільного населення", - заявив він.
Андрій Юсов наголосив, що якщо такі удари повторяться, то обов'язково буде відплата.
Водночас у Міненерго запевнили, що українська енергосистема цілком готова до проходження нового зимового сезону. Єдина загроза нині - це ймовірні російські обстріли.
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