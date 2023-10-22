Росіяни накопичують ракетний арсенал: у ГУР відповіли, чи будуть удари у відповідь

Цієї зими ми можемо спостерігати певну паузу фактично із масовими ракетними обстрілами.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв'ю Єгору Чечеринді на Еспресо.

За його словами, ворог накопичує ракетний арсенал, тому цілком можливі терористичні ракетні удари російських нацистів по енергетичній інфраструктурі в період холодів.

"Це не секретна інформація - це означає, що Україна також готується, і самостійно, і за допомогою наших партнерів. Ці питання пропрацьовуються та обговорюються", - зазначив він.

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У ГУР кажуть, що окупанти не змінили тактику по всій лінії фронту, ні власне свої якісь цілі та пріоритети.

"Ми маємо справу з ворогом, який регулярно атакує цивільну інфраструктуру і, власне, попри якісь казки та маячню про демілітаризацію і так далі, атаки росіян відбуваються насамперед по цивільній інфраструктурі і втрати насамперед серед цивільного населення", - заявив він.

Андрій Юсов наголосив, що якщо такі удари повторяться, то обов'язково буде відплата.

Водночас у Міненерго запевнили, що українська енергосистема цілком готова до проходження нового зимового сезону. Єдина загроза нині - це ймовірні російські обстріли.

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