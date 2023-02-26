Росіяни накопичують сили: експерт вказав напрямок, який спробують повторно атакувати окупанти

У Курській та Брянській областях РФ перебуває до 6 тисяч "мобіків".

Україна готується до звільнення усіх своїх окупованих територій від росіян. Втім, і війська країни-агресорки на деяких напрямках стягують сили, щоб піти в повторний наступ.

Про це розповів військовий експерт Владислав Селезньов 24 Канал.

Експерт зазначив, що триває підготовка українських сил до контрнаступу. Він уточнив, що йдеться про бригади, укомплектовані зброєю та технікою від країн Заходу.

"Це добра новина, адже той потужний бронекулак, який буде діяти досить ефективно, має звільнити бодай певну частину території нашої країни", – сказав Селезньов.

Водночас і Росія продовжує накопичувати ресурси для свого удару. Експерт констатує, що росіяни посилюють свої угруповання, щоб спробувати повторно атакувати Вугледар.

Селезньов сумнівається, що Росії вдасться в найближчі кілька тижні атакувати Сумську або Харківську області, оскільки там немає необхідної кількості окупантів й українська розвідка не фіксує рухів на території ворожої країни.

"Зараз на території Курської та Брянської областей сумарно перебуває російських мобілізованих близько 6 тисяч. На території Білгородської області ударне угруповання створено досить відносно, воно кволе та складається з 8 тисяч російських мобіків", – військовий експерт.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко наголосив, що ЗСУ проводять контрнаступальну операцію на лівобережній Херсонщині, на Запоріжжі, Луганщині та Донеччині, однак наразі це не активна фаза цієї операції. Коли ж настане активна фаза контрнаступу – знають лише в Генштабі ЗСУ.

Своєю чергою, Данілов пояснив, від кого залежить рішення про початок контрнаступу ЗСУ.

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