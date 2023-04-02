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Росіяни накопичують техніку поблизу Верхньоторецького: чим це загрожує

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1758
Час на прочитання
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Росіяни накопичують техніку поблизу Верхньоторецького: чим це загрожує

Фото: Associated Press

Може йтися про підготовку до удару.

Російські окупаційні війська збирають техніку в районі Верхньоторецького на Донеччині. Ймовірно, готують удар.

Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону.

За даними розвідки, у районі Верхньоторецького спостерігається накопичення техніки", - сказав Дмитрашківський.

Представник ЗСУ не виключає можливість того, що росіяни найближчим часом спробують з того напрямку здійснити "якісь більш потужні бойові рухи".

Нагадаємо, американські аналітики у своєму звіті наголошували, що у районі Бахмута темпи російського штурму знижуються порівняно з двотижневою давниною. Зокрема, протягом минулої доби, 1 квітня, відбулося 25 бойових зіткнень. Погодні умови могли уповільнити просування росіян у місті, зауважують вони.

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Дата публікації
Перегляди
1758
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