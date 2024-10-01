Росіяни "накрили" своїх солдат, коли ті намагалися здатися в полон Україні: фото

Російські військові відкрили вогонь по "своїх", які намагалися здатися в полон.

Росіяни відкрили вогонь по власних солдатах, які намагалися здатись у полон Україні.

Про це повідомляє Bild з посиланням на кадри з Донбасу.

Зокрема, йдеться про інцидент, який стався поблизу українського міста Костянтинівка. На відео, знятому наприкінці вересня, було зафіксовано черговий російський "камікадзе-штурм", під час якого українська сторона знищила три бронемашини, а більшість із приблизно 20 росіян, які супроводжували бронетехніку, загинули.

Після цього сім росіян, яким вдалося вижити, вирішили зв'язатися з українською армією і здатися, використовуючи для цього український дрон. Це рішення, мабуть, було сприйнято російськими військовими як дезертирство.

Російська армія відкрила вогонь по своїх солдатах. Снаряди один за одним розривалися довкола семи людей, які намагалися пішки дістатись українських позицій. Перші три снаряди не зачепили групу, але четвертий вибухнув за кілька метрів від тих, хто біжить.

Щонайменше двоє російських військових загинули. Про долю ще чотирьох нічого не відомо. Один військовий уцілів та продовжив рух у бік українських позицій.

"Для Путіна та його режиму людські життя нічого не означають, чи то росіяни, чи українці, чи хтось інший", - пише військовий оглядач видання Юліан Рьопке.

Росіяни "накрили" своїх солдат, коли ті намагалися здатися у полон Україні / Фото: The Bild

Росіяни "накрили" своїх солдат, коли ті намагалися здатися у полон Україні / Фото: The Bild

Росіяни "накрили" своїх солдат, коли ті намагалися здатися у полон Україні / Фото: The Bild

Нагадаємо, речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев раніше розповів, що російське командування намагається зберегти військову техніку та озброєння, тому використовує живу силу для виявлення вогневих позиції Сил оборони України.

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