Росіяни накрили важкою артилерією Дніпропетровщину: є "приліт" у житлову багатоповерхівку

Російські окупанти вдень 1 грудня вкотре обстріляли з важкої артилерії Дніпропетровщину.
Військові злочинці РФ вдень 1 грудня атакували важкою артилерією Нікополь на Дніпропетровщині.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
“Пообіді окупанти знову обстрiляли Нікопольщину. Ударили з важкої артилерії по самому Нікополю. Зайнялася квартира у багатоповерхівці. Постраждав її господар - 56-річний чоловік. У місті понівечені кілька багатоповерхівок і лінії електропередач. Деталi атаки уточнюються”, - наголосив Валентин Резніченко.
Нагадаємо, що у ніч проти 30 листопада на Дніпропетровщині тричі оголошували повітряну тривогу. Російська армія вдарила з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському району.
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