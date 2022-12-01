Росіяни накрили важкою артилерією Дніпропетровщину: є "приліт" у житлову багатоповерхівку

Військові злочинці РФ вдень 1 грудня атакували важкою артилерією Нікополь на Дніпропетровщині.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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“Пообіді окупанти знову обстрiляли Нікопольщину. Ударили з важкої артилерії по самому Нікополю. Зайнялася квартира у багатоповерхівці. Постраждав її господар - 56-річний чоловік. У місті понівечені кілька багатоповерхівок і лінії електропередач. Деталi атаки уточнюються”, - наголосив Валентин Резніченко.

Нагадаємо, що у ніч проти 30 листопада на Дніпропетровщині тричі оголошували повітряну тривогу. Російська армія вдарила з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському району.

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