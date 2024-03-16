Росіяни намагались здобути важливу перемогу до виборів Путіна: чим все скінчилось

Російська окупаційна армія намагалася здійснити по Дніпру рейд з лівого берега окупованої Херсонщини - на правий. Приурочити цю подію загарбники хотіли до "виборів" в РФ. Втім, зазнали невдачі.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Вони спробували диверсійно-розвідувальну групу спрямувати до правого берега. Це було, очевидно, прив'язано до відповідних дат. Перед початком активного голосування вони намагалися продати своїй аудиторії максимально, як їм здавалося, переможну історію про те, як висадилися на правий берег. Але спроба була невдалою. Росіяни знову зазнали втрат", - розповіла Гуменюк.

За її словами, росіяни активізували свою артилерію задовго до конкретних дат "голосування" - 15-16-17 березня. Окупанти намагалися максимально тиснути на населення деокупованого правого берега, а тому посилили свої обстріли. Втім, підвищена хмарність, вологість повітря, штормовий вітер вплинули на роботу аеророзвідки.

"Після цього ворог почав обстрілювати зовсім безсистемно, вкриваючи вогнем цілі житлові квартали населених пунктів, не обираючи промислові або критичні об'єкти інфраструктури, намагаючись просто завдати максимального удару", - каже представниця ОК "Південь".

Крім того, наголошує вона, де ЗСУ утримує плацдарм, загарбники продовжують штурмувати без використання бронетехніки. За минулу добу, 15 березня, було зафіксовано три таких штурми. Всі атаки відбили Сили оборони, а росіяни знову з втратами повернулися на вихідні позиції.

Як повідомлялося, вночі проти 13 березня на Херсонщині ЗСУ зірвали спробу окупантів провести рейд на правий берег. Так, загарбники намагались переплисти Дніпро та висадитися на правому березі в районі Антонівського мосту, щоб провести розвідувальну місію.

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