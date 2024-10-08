Росіяни намагалися знищити вщент втрачений дрон "Охотник": яку правду можуть приховувати уламки  

Росіяни намагалися завадити українським і західним експертам вивчити уламки свого новітнього дрона-невидимки С-70 "Охотник". Але навряд чи їх турбує, що Захід зможе дізнатися про якісь "секретні технології", більш імовірно, що новітня розробка виявиться "голим королем".

Про це пише Forbes.

Росіяни втратили контроль над своїм С-70 "Охотник" в небі над Україною. Після цього винищувач Су-57, який супроводжував "Охотника", збив його, а незабаром по місцю падіння дрона ворог випустив ракету "Іскандер" у спробі знищити його уламки. Проте затримка удару "ракети-прибиральниці" дозволила українським експертам зібрати ключові компоненти збитого дрона для аналізу, результати якого, найімовірніше, будуть "дуже незручними" для росіян.

"Збиття свого новенького безпілотника, коли він вийшов з-під контролю над Україною, може стати чи не найбільшою ганьбою, яку будь-коли відчували російські ВПС. Але найгірше може бути попереду", – пишуть автори статті.

БпЛА "Охотник" був розроблений нібито з використанням стелс-технологій для роботи в тандемі з новим винищувачем Су-57. Росіяни стверджують, що обидві розробки створені з використанням спеціальних матеріалів і покриттів, які роблять їх практично невидимими для радарів.

Мертві дрони "розповідають казки"

Видання зазначає, що спроба знищити уламки С-70 балістичною ракетою "Іскандер" – рідкісною і дорогою – свідчить, що це була пріоритетна ціль, важливіша за удар по одному з українських міст. Намагання зашкодити західним експертам отримати уламки С-70 для аналізу може мати кілька причин.

"Найменш ймовірним є те, що НАТО отримає технологію, яку зможе перепроєктувати та використовувати у своїх літаках. Ніхто серйозно не думає, що Росія попереду в цій галузі, і навіть оптимістичні заяви Росії про Су-57 вказують на те, що він набагато менш прихований [від радарів – ред.], ніж західні літаки", – йдеться у статті.

На думку журналістів, суттєвішим є ризик, що західні інженери дізнаються довжини радіохвиль, для яких "Охотник" невидимий чи, навпаки, доступний для виявлення. Ця інформація може певною мірою звести нанівець можливості "невидимості" С-70 і зробити його набагато менш корисним.

Ще серйозніші наслідки це може мати для новітнього російського винищувача Су-57, адже вони розроблялися разом з "Охотником" і, ймовірно, використовують однакові матеріали та стелс-технології. Тож якщо Захід дізнається, які технології використовує С-70, це дозволить розробити відповідні кроки для протидії та перемоги над Су-57.

"Але є ймовірніше пояснення того, що насправді намагаються приховати росіяни. А саме – що король голий, що їхня технологія невидимості взагалі не існує", – наголошує видання.

Технологія "великого обману"

Захід уже бачив деякі ознаки того, що російські стелс-технології далеко не такі, як розповідає кремлівська пропаганда. Торік українські інженери проаналізували залишки російської крилатої ракети великої дальності Х-101, яка нібито має протирадіолокаційне покриття, і не знайшли його. Аналогічно, коли російські ЗМІ нещодавно опублікували зображення нового Су-57, західні аналітики були шоковані його грубим дизайном.

Автори пояснюють, що літаки-невидимки повинні мати ідеально гладку поверхню, тому що навіть невеликі виступи можуть суттєво полегшити виявлення повітряної цілі для радара. А в Су-57 по всьому крилу та фюзеляжу стирчать голі головки гвинтів і заклепки, що свідчить про погані якості "невидимості".

"З огляду на звичайну практику Росії цілком можливо, що навіть старші командири не знають про ці недоліки своєї технології невидимості. Ніхто ніколи не хоче повідомляти поганих новин, а російські підрядники з оборони знають, як підкупити посадових осіб із закупівель аж до самого верху. Російське керівництво може незабаром виявити, що їхній дорогий розрекламований дрон-невидимка насправді зовсім не такий. І дізнаються вони про це у ЗМІ", – підсумовує Forbes.

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