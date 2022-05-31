Росіяни намагалися контратакувати на Харківщині: успіху не мали і відступили

Росіяни намагалися контратакувати на Харківщині: успіху не мали і відступили

Бойові дії на території Харківської області тривають.

Окупанти країни-агресорки намагалися контратакувати в районі села Довгеньке Ізюмського району. Втім, загарбники успіху не мали і відступили. Українські військові тримають позиції і завдають окупантам втрат.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби, 30 травня, ворог обстрілював Основ'янський та Київський райони Харкова та Харківський, Ізюмський, Чугуївський та Богодухівський райони області. Зранку 31 травня загинули жінка у Золочеві та дитина 12 років в Ізюмському районі.

Внаслідоу атак російських окупантів троє мирних мешканців загинули: жінка в селищ Коротич, чоловік в селі Уди та жінка в селищі Чкалівське. Крім того, поранення отримали 14 мешканців, серед яких 13-річна дівчина.

Нагадаємо, станом на 31 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів склали близько 30,5 тисячі осіб. Дані уточнюються. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Криворізькому та Запорізькому напрямках.

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