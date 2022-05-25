Росіяни намагалися наступати на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках – Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Донбасі.
Там російські окупанти наступають, ведуть штурмові дії і обстрілюють українські позиції.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 25 травня.
На Донецькому напрямку противник завдає артилерійських та авіаційних ударів в районах Лиману та Комишувахи Донецької області і в Сєвєродонецьку та Новозванівці на Луганщині.
Росіяни намагалися наступати та проводити штурмові дії на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках в районах населених пунктів Берестове, Липове і Ниркове. Проте успіху не мали, відійшли на раніше зайняті рубежі.
На Авдіївському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах Красногорівки, Кам’янки, Авдіївки та Пісків.
Противник здійснив авіаційні удари та артилерійські обстріли в районах Мар’їнки, Микільського, Полтавки та Оріхова.
Раніше в Генштабі розповіли, що відбувається на ділянці російського-українсько кордону.
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