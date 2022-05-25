Росіяни намагалися наступати на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках – Генштаб

Росіяни намагалися наступати на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках – Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Донбасі.

Там російські окупанти наступають, ведуть штурмові дії і обстрілюють українські позиції.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 25 травня.

На Донецькому напрямку противник завдає артилерійських та авіаційних ударів в районах Лиману та Комишувахи Донецької області і в Сєвєродонецьку та Новозванівці на Луганщині.

Росіяни намагалися наступати та проводити штурмові дії на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках в районах населених пунктів Берестове, Липове і Ниркове. Проте успіху не мали, відійшли на раніше зайняті рубежі.

На Авдіївському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах Красногорівки, Кам’янки, Авдіївки та Пісків.

Противник здійснив авіаційні удари та артилерійські обстріли в районах Мар’їнки, Микільського, Полтавки та Оріхова.

Раніше в Генштабі розповіли, що відбувається на ділянці російського-українсько кордону.

Читайте також: