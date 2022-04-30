Росіяни намагалися наступати у напрямку Сулигівки і Довгенького на Харківщині, але безуспішно - Генштаб

На Слобожанському напрямку російські окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих позицій і завданні вогневого ураження підрозділам Збройних Сил України.
Російські підрозділи намагалися вести наступ у напрямку населених пунктів Сулигівка і Довгеньке. Втім, спроби були безуспішними.
Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 30 квітня.
З метою прикриття угруповань своїх військ на Харківському та Ізюмському напрямках загарбники намагаються розгорнути сили і засоби протиповітряної оборони.
Окупанти держави-терористки здійснюють переміщення окремих підрозділів зі складу Східного військового округу з території Бєлгородської області Російської Федерації до району міста Ізюм, що в Харківській області. Таким чином ворог намагається посилити угрупування.
Нагадаємо, розпочалась 66-та доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Детальніше про ситуацію на фронті та напрямкам - у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 30 квітня.
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