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Росіяни намагалися наступати в напрямку села Курульки, але зазнали невдачі - Харківська ОВА

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Росіяни намагалися наступати в напрямку села Курульки, але зазнали невдачі - Харківська ОВА

Фото: Associated Press

У Харківській області на лінії зіткнення протягом минулої доби тривали активні бойові дії.

В районі Ізюма на Харківщині російські окупанти вели вогонь поблизу Барвінкового, Дібрівного, Курульки, Подолівки та Чепіля. 

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що російська армія намагалася йти в наступ в напрямку села Курульки, що у Барвінківському районі. Окупанти вкотре зазнали невдачі, а також понести втрати. 

"Наші захисники стійко тримають свої позиції та нищать ворожу живу силу і техніку", - йдеться у повідомленні керівника ОВА. 

Нагадамо, розпочалася 141 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.  Окупанти наступають у напрямку Верхньокам’янського та Кам’янки на Донеччині. Детальнше про ситуацію на фронті - ранковому зведенні Генштабу станом на 14 липня.

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