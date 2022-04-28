Росіяни намагалися наступати в напрямку Запоріжжя, але успіху не мали і відійшли назад з втратами

Росіяни намагалися наступати в напрямку Запоріжжя, але успіху не мали і відійшли назад з втратами

На Запоріжжі тривають активні бої в районі Гуляйполя та населених пунктів району на кордоні з Донецькою областю.

Окупанти держави-терористки безуспішно намагалися покращити тактичне положення своїх військ в напрямку Запоріжжя. Втім, росіяни війшли назад з втратами. Українські військові ведуть активну маневрену оборону, в окремих місцях наносять конр-удари.

Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю.

Загарбники країни-агресорки вели обстріли по населених пунктах із застосуванням літака "Су-34", вертольота "Ка-52", танку, реактивної системи залпового вогню "Град", ствольної артилерії, 120 мм мінометів та крупнокаліберних кулеметів.

Росіяни обстрілювали такі населені пункти: Оріхів, Новоданилівка, Кам’янське, Гуляйпільське, Ольгівське, Новосілка, Новопіль, Зелене Поле, Новоандріївка, Шевченко, Новомиколаївка, Успенівка, Времівка, Павлівка, Гуляйполе.

"Завдаючи ракетних та артилерійських ударів ворог знищує цивільну інфраструктуру, шляхи сполучень, електростанції та житлові будинки. Постійно ставить під загрозу життя цивільних громадян", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у четвер, 28 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Удар по обласному центру був нанесений російською авіацією. Окупанти держави-терористки Росії застосували ракети Х-55 класу "повітря-земля".

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