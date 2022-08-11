Росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ для подальшого відновлення наступу на Краматорськ та Бахмут - Генштаб

Росіяни на Слов’янському напрямку обстріляли вісім населених пунктів з різного виду озброєння, зокрема - з авіації.
Окупанти обстріляли вісім населених пунктів на Слов’янському напрямку. Росіяни намагаються прорвати українську оборону та зайняти вигідні рубежі.
Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.
Як стало відомо, окупанти гатили біля Карнаухівки, Мазанівки, Великої Комишувахи, Довгенького, Нової Дмитрівки, Грушувахи і Норцівки. Завдали авіаудару неподалік Залиману.
“На Донецькому напрямку противник намагається прорвати оборону наших військ і зайняти вигідні рубежі для подальшого відновлення наступу у напрямках міст Краматорськ та Бахмут. З метою сковування дій та недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки здійснює вогневе ураження підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.
На Краматорському напрямку росіяни обстріляли райони Пришиба, Сіверська, Григорівки та Верхньокам’янського. Окупанти безуспішно намагалися покращити тактичне положення неподалік Григорівки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Ворога відкинуто назад.
Нагадаємо, що на Донбасі зараз розвертається велика гра, виграту в якій Україна має всі шанси.
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