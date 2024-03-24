Росіяни намагалися прорвати українську оборону: нові дані Генштабу про ситуацію на фронті

Протягом минулої доби на фронті відбулося 75 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили вісім атак росіян у районах Білогорівки Луганської області і Тернів, Ямполівки, Роздолівки, Веселого, Спірного на Донеччині, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку відбили 15 атак ворога у районах Кліщіївки, Богданівки, Іванівського Донецької області.

На Авдіївському напрямку відбили 13 атак ворога у районах Бердичів, Тоненького, Первомайського, Яснобродівки і Невельського на Донеччині.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази за підтримки авіації атакував позиції наших захисників у районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни провалили дві атаки позицій наших військ у районі Кринків Херсонської області.

Втрати ворога

Протягом минулої доби підрозділи ракетних військ Сил оборони України завдали ураження по району зосередження особового складу, чотирьох пунктах управління, двох засобах протиповітряної оборони, артилерійському засобу, станції РЕБ і радіолокаційній станції російських окупаційних військ.

Українська авіація завдала ударів по 10 районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки і складу окупантів.

"Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", - повідомив Генштаб.

Раніше Генштаб повідомив про втрати росіян за добу. Більше про це читайте у новині.

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