Росіяни намагалися штурмувати міст, який був "ворітьми" евакуації з "Азовсталі" (відео)

Росіяни намагалися штурмувати міст, який був "ворітьми" евакуації з "Азовсталі" (відео)

Російські окупанти намагалися прорватися через міст, який був "ворітьми" евакуації з "Азовсталі".

Після виїзду евакуаційної колони ООН за межі Донецької області російські окупанти почали черговий штурм "Азовсталі".

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Окупанти намагалися прорватися через міст, який був "воротами" евакуації. Однак, їхня спроба була марною.

"Складно зрозуміти як наші Герої відбивають атаку за атакою. Незламні та Нескорені. Щиро сподіваюсь, що вдасться врятувати всіх Захисників", - сказав Андрющенко.

Нагадаємо, захисники Маріуполя закликали "вищі сили" влаштувати евакуацію.

Читайте також: