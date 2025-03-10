Росіяни намагалися використати трубопровід у Суджі, щоб проникнути у тил ЗСУ: чому операція провалилася

Армія РФ намагалася використати газопровід у Суджі, повторивши Авдіївський спосіб проникнення в наш тил. Утім наша розвідка спрацювала вдало.

Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Він зазначає, що було багато помилок російського керівництва від початку операції. Зокрема:

не були продумані маршрути;

багато військових задихнулося тому, що не було вентилювання труб;

операція була затягнута в часі, військові перебували в надскладних умовах всередині труб, тож були виснажені;

коли окупанти збиралися виходити, на них вже чекали, тож вони зазнали втрат.

"Ми розуміємо, що труба 15 км, де вони просувалися, вони могли вийти будь-де. Але їх чекали у конкретному місці. Це дуже серйозно пророблена робота, ще й на території противника. Тут ми можемо тільки аплодувати стоячи нашим військовим. Я вже не кажу про моральну втрату, якої зазнав противник", - каже Тимочко.

Звичайно, додає він, це вплине на підготовку. Якщо з'являтиметься перспектива такої ситуації, найімовірніше, вони її відкидатимуть.

"Нам теж варто робити висновки: противник і надалі використовуватиме якісь нестандартні способи проникнути в наш тил. Він не намагається економити чи берегти, кидаючи їх на завідомо провальні операції. Те, що вони стають провальними, вже стає зрозуміло.

"З іншого боку, була інформаційна підготовка, вони намагалися прикути увагу світового суспільства, українців по флангах. Нам намагалися нав'язати, що Курська операція вже провалена, і противник хоче тільки наступати по флангах, відрізати нашу логістику. А тим часом вони готували військову операцію. Противник все-таки вміє робити відволікаючи маневри", - завершив Тимочко.

Нагадаємо, український гарнізон чисельністю 10 тисяч військових у Курській області на заході Росії опинився в критичній ситуації. Постійні атаки елітних російських безпілотників знищили сотні транспортних засобів на головній дорозі між Курськом і містом Суджа, що є ключовим пунктом оборони українського виступу в регіоні. Також Росія знищує мости.

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