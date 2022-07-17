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Росіяни намагалися влаштувати масштабний теракт у Дніпрі і поширюють фейк про витік токсину

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Росіяни намагалися влаштувати масштабний теракт у Дніпрі і поширюють фейк про витік токсину

Ілюстрація / Фото: УНІАН

Окупанти поширюють черговий фейк про начебто витік токсину на заводі "Південмаш" у Дніпропетровській області. Ця інформація є неправдивою.

Фейкові повідомлення про мовляв викид гептилу почали поширюватися після того, як РФ вдарила у Дніпрі по "Південмашу". Насправді ж витоку не було, а чутки поширюють росіяни, щоб поширити панічні настрої серед українського суспільства.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на місцевий штаб тероборони.

"Витік токсину на Дніпропетровщині - фейк. Повідомлення про викид гептилу (вкрай небезпечний для людини компонент ракетного палива. - Ред.) почали поширюватися після ворожого удару по "Південмашу" в Дніпрі. І всі вони - помилкові", - наголошується в повідомленні.

Зазначається, що росіяни вдарили по згаданому заводу шістьма ракетами. І такою атакою, як пояснюється, окупанти дійсно могли викликати витік гептилу і здійснити теракт, який за масштабами можна порівняти з ядерною катастрофою.

"Втім, ще на початку повномасштабного вторгнення РФ гептил і його похідні на "Південмаші" екстрено утилізували", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в РНБО попереджають українців, що у Мережі з'явилося фейкове відео із Зеленським.

Нагадаємо, росіяни поширюють фейк про жіночу мобілізацію.

Крім того, у Мережі поширюють фейк, що нібито Міносвіти шукає випускників призовного віку.

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