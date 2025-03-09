Росіяни намагалися взяти під контроль трасу Покровськ-Костянтинівка: деталі від ОСУВ "Хортиця"

Росіяни намагалися взяти під вогневий та фізичний контроль трасу Покровськ-Костянтинівка. Є певні ризики, але вона не перерізана.

Про це в ефірі "Ми Україна" сказав речник ОСУВ "Хортиця", майор Віктор Трегубов.

Як зауважив Трегубов, на певний час окупантам вдалося взяти трасу під вогневий контроль. Фізично ж – ніколи.

"Після часткової контратаки українських сил і вогневий контроль відбили. Безумовно, загроза для траси є, пересуватися нею ризиковано, але тим не менш вона не перерізана. І ми не говоримо про контроль росіян над нею. Ситуація там не така, яку хотіли зробити росіяни. Цієї цілі вони не досягли", - додав він.

Нагадаємо, росіяни впритул підійшли до Покровська і сталося це ще на початку цього року. Передові загони окупантів перебували за 2 км від околиць міста і були близькі до того, щоб перерізати головну логістичну артерію – трасу на Павлоград і Дніпро.

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