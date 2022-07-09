Росіяни намагають просунутися до перших сіл Донеччини, атакують з кількох напрямків - Гайдай

Російська армія здійснює обстріли по всій лінії фронту у Луганській області - від Попасної до Кремінної.

Окупацйні війська намагаються просунутися від населених пунктів Луганщини до перших сіл Донеччини. Загарбники не залишають спроби увірватися вглиб Донецької області уздовж адмінмежі.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Може здаватися, що окупанти ведуть наступальну операцію на захід від Лисичанська і все. Втім, стримувати збройні формування росіян ми намагаємося по всій лінії фронту. Атакують із декількох напрямків. Там, де йти вперед їм незручно, влаштовують справжнє пекло, обстрілюючи території на горизонті. Тому небезпека надходить повсюди – від Кремінної до Попасної", - наголошує очільник Луганщини.

За його словами, лише у ніч проти 9 липня вночі росяни завдали вісім артилерійських обстрілів, три - мінометні, а також завдли дев'ять ракетних ударів.

"Окупаційні війська досягли незначних успіхів протягом 8 липня та продовжують наступ на захід від Лисичанська. Поки що жодної оперативної паузи, оголошеної ворогом, не спостерігається. Він атакує і обстрілює наші землі з тією ж інтенсивністю, як і раніше. Наші військові мужньо тримають оборону", - зауважує Гайдай.

Нагадаємо, розпочалася 136 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ відбили наступ росіян біля Доломітного, ворог намагається просунутись в районі Григорівки. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил 9 липня.

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