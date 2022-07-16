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Росіяни намагають відновити роботу портів в Азовському морі - Генштаб

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Росіяни намагають відновити роботу портів в Азовському морі - Генштаб

Фото: Associated Press

Російські окупанти намагаються якнайшвидше вивозити награбоване з тимчасово захоплених територій.

Пришвидшити процес розкрадання можна було б завдяки морським перевезенням. Саме тому росіяни відновити діяльність портів в Азовському морі.

Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 16 липня.

"З метою вивезення захопленого майна морським шляхом російські окупанти намагаються відновити діяльність морських портів на узбережжі Азовського моря", - йдеться у повідомленні.

У зведенн гаголошують, що у отовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України утримують три носії високоточної зброї.

Нагадаємо, через роздування шторму корабельне угруповання ворожого флоту у Чорному морі знов змінило склад. Відтепер напоготові для завдання ракетних ударів три ракетних кораблі із 24 ракетами на борту, також залучено два вдк.

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