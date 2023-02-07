Росіяни намагаються атакувати з боку Кремінної: Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині

Російська окупаційна армія веде атаки з боку Кремінної Луганської області. Втім, говорити про великий наступ зарано. Росіяни наразі намагаються вести розвідку боєм.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни постійно намагаються атакувати з боку Кремінної. Це ще не той наступ, про який зараз багато говорять, а скоріше за все - розвідка боєм", - каже голова області.

За його словами, ЗСУ контролюють ситуацію, яка там склалася, володіють інформацією про маневри та резерви армії РФ на цій ділянці. "Через цю розвідку боєм окупанти несуть значні втрати в Луганській області", - кажеГайдай.

Крім того, голова ОВА наголошує: далекобійні снаряди, які отримають українські захисники, дозволять практично повністю розірвати логістичний ланцюг постачання зброї росіянами на території регіону.

Нагадаємо, 7 лютого розпочалася 349 доба російського широкомасштабного вторгнення. Армія РФ продовжує проводити перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля врог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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