Росіяни намагаються блокувати Харків, ворог зазнав втрат під час розвідки боєм на Миколаївщині - Генштаб

Росіяни намагаються блокувати Харків, ворог зазнав втрат під час розвідки боєм на Миколаївщині - Генштаб

Російська Федерація продовжує повномасштабну збройну агресію прооти України та завдає ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Армія держави-терористки намагається наступати на деяких напрмяках, Зокрема на Ізюмському, Таврійському і Донецькому. Втім, спрби атакувати місцями безуспішні. Окупанти зазнають втрат і у живій силі, і в техніці.

По це повідомили у зведенні Генштабу 22 квітня.

Протягом минулої доби на Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Країна вживає заходів з посилення прикриття державного кордону на західному і північно-західному напрямках. Сили і засоби протиповітряної оборони переведені на несення чергування у посиленому режимі. Посилено охорону штабів, вузлів зв’язку, військових містечок, арсеналів, баз та складів зберігання озброєння, військової техніки та паливно-мастильних матеріалів.

На Слобожанському напрямку російські окупанти силами до семи батальйонних тактичних груп зі складу 6-ї загальновійськової армії, берегових військ балтійського та північного флотів, продовжують частково блокувати Харків. Вороз здійснює вогневе ураження підрозділів українських військ та об’єктів критичної інфраструктури.

На Ізюмському напрямку противник зосередив для ведення бойових дій до 25-ти батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї та 35-ї загальновійськових армій та 68-го армійського корпусу Східного військового округу, повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації. Окупанти намагаються наступати напрямку населеного пункту Заводи. Ворог вийшов на північні околиці Дібровного, намагається закріпитись на досягнутому рубежі.

На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти протягом доби активізували бойові дії вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Ворог здійснює штурмові дії в районі населеного пункту Зарічне та намагається наступати в районі Рубіжного. Тривають оборонні бої у напрямку Новтошківського та Попасної. Загарбники намагаються за підтримки артилерії здійснювати штурмові дії в районі населеного пункту Мар’їнка.

Одночасно ворог посилює угруповання військ на Запорізькому напрямку. Тривають заходи логістичного забезпечення окупаційних військ.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує здійснювати вогневий вплив на підрозділи Сил оборони, намагався провести розвідку боєм у районі Трудолюбівки, зазнав втрат, відійшов на раніше зайняті позиції.

Противник продовжує зазнавати втрат. За наявною інформацією, 20 квітня цього року, до лікарні в Новоайдарі було доставлено чергову партію поранених військовослужбовців країни-агресорки.99-Йдеться про близько 220 осіб поранених та понад 50 тіл загиблих загарбників.

Крім того, батальйонна тактична група 136-ї окремої мотострілецької бригади 58 загальновійськової армії Південного військового округу, яка діяла на Курахівському напрямку, зазнала значних втрат в живій силі (до 250 осіб) та втратила до 10 одиниць реактивних і ствольних артилерійських систем.

З метою недопущення зриву весняної призовної кампанії на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим з 30 квітня поточного року виїзд та в’їзд на півострів окупантами буде заборонений.

На тимчасово зайнятих територіях ворожі підрозділи продовжують блокувати переміщення місцевого населення, грабувати та штучно наближати гуманітарну кризу: здійснюють руйнування об’єктів критичної інфраструктури та блокують доставки гуманітарних вантажів з території України. Крім того, є випадки розстрілів цивільного населення та волонтерів.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак російських окупантів, знищено шість танків, вісім одиниць броньованої та п’ятнадцять одиниць автомобільної техніки, чотири артилерійські системи.

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