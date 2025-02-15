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Росіяни намагаються будувати фортифікаційні споруди всюди: військовий розповів, чи має ворог успіхи

Росіяни намагаються будувати фортифікаційні споруди всюди: військовий розповів, чи має ворог успіхи

Ситуація на фронті / Фото: ТСН.ua

У ворога нічого не виходить.

Росіяни намагаються будувати фортифікаційні споруди всюди. Але ЗСУ нищать їх як в тилу, так і ближче до лінії бойового зіткнення.

Про це повідомив офіцер із застосування БпЛА бригади "Форпост" на позивний "Артем".

Як каже офіцер, ворог застосовує нори та маленькі бліндажі.

"Але ми на постійній основі важкими бомберами ("Баба Яга"), FPV-дронами та скидами з "мавіків" розбиваємо їх. Тільки вони зробили якийсь бліндаж - ми розбили. Це така у нас в дуже поганому сенсі "гра": вони будують - ми розбиваємо. У них не виходить майже закріпитися", - розповів "Артем".

Раніше росіяни наступали в бік Костянтинівки (Краматорський напрямок). Залучали корчі, броню та мопеди. 

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