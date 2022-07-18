Росіяни намагаються довести, що Зміїний під їхнім контролем – ОК "Південь"

Ворог атакуює Зміїний, аби знищити залишки своєї техніки та показати, що і досі має контроль над островом.

Російські окупаційні війська намагаються показати, що продовжують контролювати острів Зміїний.

Про це заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу "FreeДом".

"Основне завдання - спробувати довести, що контроль над островом вони залишили за собою, хоча це абсолютно не так, ми знаємо про це. Вони намагаються хоча б здалеку, через кут стратегічної авіації або бомбардувальниками, пролітаючи, позначати свою дію. Вони бомбять ту техніку, яка там лишилася, залишки техніки. Там немає унікальних зразків, щоб було зрозуміло, що вони замітають свої сліди. Тут більше психологічно, демонструючи свій контроль, своє превалювання у цій ділянці. Проте наших втрат на острові зараз немає. Ми відстежуємо чітко ситуацію та прапор на острові українці", - сказала вона.

Нагадаємо, що військовий експерт Михайло Притула пояснив, в яких цілях Росія хотіла використати острів Зміїний.