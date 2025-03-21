Росіяни намагаються форсувати річку Оскіл: як стримують ворога – речник ЗСУ

Після танення криги російські окупанти намагаються форсувати річку Оскіл у Харківській області за допомогою човнів.

Про безуспішні спроби ворога розширити плацдарм на правому березі повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі Radio NV.

За його словами, взимку росіянам вдалося зібрати на правому березі річки Оскіл певну кількість особового складу, переміщаючи людей і техніку кригою.

Тепер ворог намагається розширити плацдарм, переправляючись за допомогою човнів.

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"Українським силам простіше завдавати ударів по човнах, які намагаються переправитися. І простіше завдавати ударів по тих російських силах, які вже безпосередньо там", – зазначив Трегубов.

Речник ОСУВ "Хортиця" наголосив, що останні кілька тижнів відбуваються спроби ліквідувати тих росіян, яким вдалося переправитися на правий берег.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Куп'янському напрямку російські окупаційні війська намагаються перекинути свої сили на західний берег річки Оскіл.

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