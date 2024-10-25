Росіяни намагаються ліквідувати плацдарм ЗСУ, що стримує їх наступ на Лиман і Сіверськ 

Російські війська просунулися на Лиманському напрямку, зокрема в районі села Невське, що в Луганській області.

Про це повідомив аналітичний ресурс DeepState, оновивши карту бойових дій.

Військовий журналіст Богдан Мірошников зазначив у своєму Telegram-каналі, що після втрати села Новосадове (знаходиться на кордоні Донецької та Луганської областей) на східному березі річки Жеребець під контролем українських Сил оборони залишилися лише три населених пункти: Терни, Ямполівка та Торське.

Також ворог має "невеликий клаптик розміром з ротний район оборони", який, за словами журналіста, фактично зберігається лише номінально через нестачу сил, і розташований він між окупованими Макіївкою та Невським.

"Ну, а далі — тільки Серебрянське лісництво та частина кремінського лісу. Зрозуміло, що ворог буде пробувати далі протискати нашу оборону, щоб повністю ліквідувати весь плацдарм. Бо у контексті потенційних дій як у бік Лимана, так і бік Сіверська, наявність цього плацдарму дуже стримує ворога", — написав Мірошников.

Нагадаємо, за даними Генштабу, 24 жовтня на Лиманському напрямку російські загарбники 23 рази атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Дружелюбівка, Катеринівка, Греківка, Твердохлібове, Терни, Зарічне, Торське та Серебрянка.

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