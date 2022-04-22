Росіяни намагаються наступати біля Рубіжного і штурмувати Мар'їнку: Генштаб про ситуацію на сході

На Донецькому і Таврійському напрямках армія країни-агресорки Росії протягом доби активізували бойові дії вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
Російські окупанти здійснює штурмові дії в районі населеного пункту Зарічне. Загарбники силами батальйону намагаються наступати в районі Рубіжного.
По це повідомили у зведенні Генштабу 22 квітня.
Зазначається, що тривають оборонні бої з армією РФ напрямку Новтошківського та Попасної, що в Луганській області. За допомогою артилерії загарбники держави-терористки намагаються штурмувати Мар’їнку.
Крім того, ворог посилює угруповання військ на Запорізькому напрямку. Там тривають заходи логістичного забезпечення окупаційних військ.
Як повідомлялося, російські окупанти здійснюють спроби вести наступ у біля населеного пункту Заводи, що на Ізюмському напрямку в Харківській області. Армія вийшла на північні околиці Дібровного. Ворог намагається закріпитись на досягнутому рубежі.
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