Росіяни намагаються наступати на Авдіївському напрямку: атаки ворога відбито

На Мар’їнському напрямку точаться бої.

Російська армія протягом доби 7 квітня здійснили кілька спроб атакувати на Авдіївському напрямку в Донецькій області, але успіху не зазнала.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Він наголосив, що усі атаки армії країни-агресорки Росії українські військовослужбовці відбили. "Також ворог намагається атакувати на Очеретинському, Мар’їнському, Торецькому та Бахмутському напрямках. Безуспішно", - додав очільник Донеччини.

За словами Кириленка, на Мар’їнському напрямку бої точаться, а ситуація на фронті не змінилась.

Крім того, у ніч проти 8 вітня ворог здійснив спробу обстріляти Очеретинську та Торецьку громади. Втім, сьогодні вранці під удар окупантів потрапила Авдіївська громада. Відомо про одну загиблу та одну поранену людину. Також пошкоджено щонайменше п'ять будинків.

Як повідомлялося, Генштаб інформував, що армія Російської Федерації зосереджує свої зусилля на Донеччині, зокрема на захопленні Маріуполя. До слова, на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено чотири танки, дві артилерійські системи, десять одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника.

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