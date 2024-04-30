Росіяни намагаються обійти Часів Яр околицями і ведуть активний вогонь з артилерії та мінометів

Росіяни, щоб взяти Часів Яр "у лещата", намагаються обійти місто околицями, а також ведуть активний вогонь з артилерії та мінометів.

На околицях міста Часів Яр на Донеччині були спроби і намагання ворога його взяти в облогу.

Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі інформаційного телемарафону.

За словами Волошина, хоча на околицях були спроби і намагання ворога обійти Часів Яр біля селища Іванівське і Богданівка, в самому місті окупантів немає.

"Ворог має на меті таким чином "взяти в лещата" місто і обійти його по колу. Всі спроби і намагання ворога придушуються нашим підрозділами. Ворог відкидається на попередні позиції, де він намагався проводити штурми", - повідомив Волошин.

Російська армія накриває місто щільним артилерійським та мінометним вогнем, заявив він.

Лише за минулу добу було зафіксовано 170 ворожих мінометних та артилерійських обстрілів на цьому напрямку. Це, у порівнянні з попередньою добою, дещо менше.

Проте, за словами Волошина, ворог не полишає спроб і продовжує штумувати та здійснювати активний артилерійський та мінометний вплив на місто Часів Яр", - підкреслив Волошин.

Він зазначив, що на східному фронті ситуація загострилась, але контрольована силами оборони. Там ворог намагається захопити стратегічну ініціативу і прорвати лінію оборони.

"Противник, створивши значну перевагу в силах та засобах, атакує на деяких напрямках, має тактичні успіхи. Проте, його спроби на деяких напрямках не вдаються до успіхів", -додав Волошин.

Нагадаємо, в Генштабі сил оборони Естонії заявили, що російській армії не вдасться захопити Часів Яр на Донеччині до 9 травня.

Читайте також: