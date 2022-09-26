Росіяни намагаються окупувати всю територію Донецької області та зірвати наступ ЗСУ - Генштаб

Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на утриманні захоплених територій та намаганні заблокувати всю Донеччину.

Росіяни намагаються окупувати всю територію Донецької області. Військов РФ також зосередили зусилля на зриві активних дій Сил оборони.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

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Як стало відомо, окупанти продовжують зосереджувати зусилля на утриманні захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Росіяни намагаються відновити втрачені позиції на окремих напрямках, ведуть повітряну розвідку та завдають ударів по цивільній інфраструктурі, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

“Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Так, за поточну добу противник завдав 2 ракетних та 4 авіаційних удари, здійснив понад 7 обстрілів з РСЗВ. Також ворог задіяв ударні БпЛА в районі населеного пункту Біленьке Одеської області”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що у Дніпрі водій легковика наїхав на трьох пішоходів.

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