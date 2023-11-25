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Росіяни намагаються оточити Авдіївку з флангів: Барабаш про активні штурми міста

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Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни намагаються оточити Авдіївку з флангів: Барабаш про активні штурми міста

Війна. / Фото: Associated Press

На цій ділянці фронту "гаряче".

Російські війська не припиняють спроб оточити Авдіївку з флангів і в лобову. Протягом останніх днів загарбники активно штурмують місто з боку тимчасово окупованого Донецька.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів керівник Авдіївської міської військової адміністрації (МВА) Віталій Барабаш.

За його словами, ситуація не змінюється суттєво. На Авдіївському напрямку залишається "гаряче".

"Ворог не полишає своїх спроб оточити місто. Постійно штурмує і з флангів, і в лобову. На "промку" намагається спрямувати свої штурмові дії. Останні кілька днів дуже активно росіяни намагаються штурмувати з боку Донецька", - розповів він.

Протягом доби росіяни в середньому намагаються атакувати позиції ЗСУ біля Авдіївки кілька сотень разів. У самому місті фіксують 30-40 масованих обстрілів. 

Барабаш наголошує, що окупантам не вдається захопити місто, а тому вони намагаються зруйнувати його до фундаменту: "Це стандартна логіка і стратегія "руского міра", іншого в принципі бути не може".

Нагадаємо, Віталій Барабаш розповів про третю хвилю наступу на Авдіївку. За йог словами, війська РФ не припиняють штурмові дії, окупанти просто лізуть з усіх сторін. 

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Дата публікації
Перегляди
468
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