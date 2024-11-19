Росіяни намагаються оточити Часів Яр з флангів: військовий "Осман" розповів деталі

Російські окупанти намагаються оточити Часів Яр з флангів і частково вдало.

Про це в ефірі "Новини.Live" розповів командир відділення 24 ОШБр Боєць "Айдару" Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

"Зі сторони Калинівки й там, де йдуть труби – по лівому флангу від Часового Яру. Канал виконує роль протитанкового рову, бо там немає води й він не є бар'єром для ворога, він через нього спокійно проходить. Плюс труби, які зараз під їхнім контролем – вони можуть переміщатися по них, доставляти провізію та підтримку живій силі", – сказав військовий.

Він додав, що деякі позиції в Часовому Яру наразі не контролює жодна зі сторін.

"Оскільки їх багато, вони заходять всі на позицію, ми їх знищуємо. Деякі позиції можуть не зайняті й нам позиції займати немає сенсу. Адже якщо ми заходимо на цю позицію, ворог нас так само знищує", – додав "Осман".

Нагадаємо, ворог не полишає спроб повністю захопити Вовчанськ на Харківщині.

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