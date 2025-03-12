Росіяни намагаються оточити Сили оборони на Сумщині: ДПСУ про ситуацію на кордоні

За минулу добу ЗСУ на цьому напрямку знищили близько 20 російських військових та ще 15 отримали поранення.

Російські війська намагаються перетнути кордон України в районі села Новеньке на Сумщині, щоб оточити Сили оборони, які перебувають у Курській області.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, прориву кордону немає, проте ворог здійснює десятки штурмових атак, намагаючись витіснити українських військових із Курської області.

“Щоб розвинути свій успіх, вони намагаються також перетнути нашу лінію кордону, щоб здійснити оточення наших сил”, – наголосив Демченко.

На цьому напрямку окупанти не можуть використовувати важку техніку, тому діють невеликими штурмовими групами, намагаючись закріпитися на українській території.

Нагадаємо, у мережі шириться неправдива інформація про нібито масовий прорив російських військ на кордоні Сумщини.

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